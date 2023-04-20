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  4. Flamengo'dan kovulan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor

Flamengo'dan kovulan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor

20.04.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor'da yeni hoca arayışları sürüyor. Akdeniz ekibinde gündeme gelen isim ise Flamengo'dan ayrılan Vitor Pereira olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligde 30'uncu haftaya girilirken, beklentilerin altında kalan bazı takımlarda teknik direktörler ile yollar ayrılmış durumda.

GALATASARAY YENİLGİSİ SONU OLDU

GALATASARAY YENİLGİSİ SONU OLDU

Birçok ekip hoca değişikliğine giderken, bunlardan biri de Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası yolların ayrıldığı Ersun Yanal oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ı göreve getiren ancak fazla dayanamayan Alanyaspor yeniden hoca arayışlarına başlarken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi.

PEREIRA DÖNÜYOR

PEREIRA DÖNÜYOR

İddiaya göre bu isim, iki kez Fenerbahçe'de çalışan ikisinde de sezonu tamamlayamayan Vitor Pereira...

TEKLİF YAPILDI

TEKLİF YAPILDI

Son olarak Flamengo'da görev yapan ancak 3 ay gibi kısa bir sürede kovulan Portekizli teknik adamla temas kuran Alanyaspor yönetimi teklifini yaptı.

OLUMLU BAKIYOR

OLUMLU BAKIYOR

Pereira'nın Alanya'yı bilmesi, şehri sevmesi ve özellikle rahat bir çalışma ortamı sağlanması açısından teklife olumlu bakacağı aracı menajer tarafından Alanyaspor yönetimine iletildi.

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