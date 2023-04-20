Flamengo'dan kovulan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor

GALATASARAY YENİLGİSİ SONU OLDU

Birçok ekip hoca değişikliğine giderken, bunlardan biri de Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası yolların ayrıldığı Ersun Yanal oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ı göreve getiren ancak fazla dayanamayan Alanyaspor yeniden hoca arayışlarına başlarken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi.