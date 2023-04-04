Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyuran Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor hem bambaşka bir görevle! İşte yeni takımı

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş forması giymesinin ardından önce Fransız ekibi Lille'e daha sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Fortuna Sittard'a veda etmiş, 37 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları. Sizin için oynamak benim için bir onurdu. Her şey için çok teşekkür ederim. Size daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullanmış ve herkesi şaşırtmıştı.
Bu paylaşımın sonrasında Hollanda basınında konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İddiaya göre, Burak Yılmaz'ın bu paylaşımının sebebi takımın teknik direktörü Julio Veazquez ile yaşadığı gerginlikti. Hollanda Eredivisie Ligi'nin 27. haftasında Fortuna Sittard evinde Gröningen'i ağırlamıştı. Karşılaşamayı ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, ilginç olaylar yaşanmıştı. Veazquez, maç devam ederken Yılmaz'ı oyundan almak istemiş fakat 37 yaşındaki oyuncu bunu reddetmişti.
Bunun ardından İspanyol teknik adam, eski milli oyuncuyu yönetime şikayet etti ve kulüp yönetimi Yılmaz'ı kadro dışı bırakma kararı aldı. Bunu öğrenen golcü futbolcunun ise takımdan ayrılmaya karar verdiği ve bu paylaşımı yaptığı iddia edilmişti.
Konu hakkında The Nation View adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Fortuna Sittard kulübünün yöneticisi Sjoerd Ars, "Maçtan sonra Burak'ı iyi bir ruh halinde gördüm. Çünkü iddialı olma yolunda önemli bir adım attık. Bu paylaşımın arkasında ne olduğunu bilmiyorum, belki de bir çeviri hatasıdır. Ayrılığı yasal açıdan da kolay bir durum değil. Ama işlerin o noktaya geleceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Fortuna Sittard'a veda eden oyuncunun profesyonel Futbol kariyerini noktalaması ve Beşiktaş teknik heyetine katılacağı iddia edildi.