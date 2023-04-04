Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyuran Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor hem bambaşka bir görevle! İşte yeni takımı

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş forması giymesinin ardından önce Fransız ekibi Lille'e daha sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Fortuna Sittard'a veda etmiş, 37 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları. Sizin için oynamak benim için bir onurdu. Her şey için çok teşekkür ederim. Size daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullanmış ve herkesi şaşırtmıştı.