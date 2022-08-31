Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! 3 maçta...

Fransa Ligue 1'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 5. haftasında Strasbourg ile Nantes karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau'da oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

BERABERLİK GOLÜ MOHAMED'DEN

Strasbourg'un tek golü mücadelenin 28. dakikasında Habib Diallo'dan gelirken, Nantes'in beraberlik golü 85. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'den geldi.

3 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Mostafa Mohamed, Ligue 1'deki son 3 maçında 2 gol atıp 2 asist yaptı. Bu sonuçla Nantes 6, Strasbourg ise 3 puana yükseldi. Nantes, gelecek hafta Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Strasbourg ise Brest deplasmanına gidecek.