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Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! 3 maçta...

31.08.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed performansıyla Fransa'da gündem oldu. Takıma katıldığı günden bu yana çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asist ile takımını sırtlayan golcü oyuncu şimdiden taraftarların sevgili oldu. İşte detaylar...

Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Fransa Ligue 1'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 5. haftasında Strasbourg ile Nantes karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau'da oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

BERABERLİK GOLÜ MOHAMED'DEN

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Strasbourg'un tek golü mücadelenin 28. dakikasında Habib Diallo'dan gelirken, Nantes'in beraberlik golü 85. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'den geldi.

3 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

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Mostafa Mohamed, Ligue 1'deki son 3 maçında 2 gol atıp 2 asist yaptı. Bu sonuçla Nantes 6, Strasbourg ise 3 puana yükseldi. Nantes, gelecek hafta Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Strasbourg ise Brest deplasmanına gidecek.

MOSTAFA MOHAMED FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Ligue 1 Mostafa Mohamed son dakika gol nantes ligi ak maçın
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