Fransızlar Fenerbahçe'yi konuşuyor! Maç sonrası ortalık karıştı: "Lyon şaşkına döndü"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Kadıköy'deki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'da aldığı galibiyetle yıllardır süren Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.
Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 24. dakikada Vedat Muriqi ve 28. dakikada Archie Brown kaydetti. Lyon'un tek golü ise 61. dakikada Malick Fofana'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
Karşılaşmanın ardından Fransız basını başta olmak üzere Avrupa basını mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Europe 1: Fenerbahçe Lyon'un umutlarını bitirdi Europe 1, Lyon'un ilk yarıdaki performansını eleştirirken, Fenerbahçe'nin erken bulduğu gollerle maçın kontrolünü eline aldığını yazdı. Fransız ekipte Fofana'nın golünün umut verdiği ancak VAR tarafından iptal edilen iki golün Lyon'un geri dönüş ihtimalini azalttığı belirtildi.
Le Parisien: Lyon evinde şaşkına döndü Fransa'nın önemli gazetelerinden Le Parisien, Lyon'un kendi sahasında aldığı yenilgiye geniş yer verdi. Haberde, Lyon'un İstanbul'daki ilk maçtan avantajlı bir sonuçla dönmesine rağmen rövanşta beklenmedik bir performans sergilediği belirtildi. Fenerbahçe'nin fiziksel gücü, mücadele seviyesi ve hızlı hücumlarının Lyon karşısında belirleyici olduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin özellikle ilk yarıda oyunun temposuna ayak uyduramadığı ve iki golün ardından büyük bir baskı altına girdiği aktarıldı.
L'Équipe: Lyon'un Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi. Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Équipe, Lyon'un elenmesini manşetine taşıdı. Fransız ekibinin önemli bir fırsatı kaçırdığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin karşılaşmaya çok daha etkili başladığı vurgulandı. Haberde, sarı-lacivertlilerin ilk yarıda oyunun kontrolünü eline aldığı ve Lyon savunmasının Fenerbahçe'nin hücum gücü karşısında zorlandığı ifade edildi. Muriqi ve Brown'un golleriyle Lyon'un planlarının erken bozulduğu aktarılırken, ev sahibi ekibin ikinci yarıdaki reaksiyonunun tur için yeterli olmadığı yazıldı. L'Équipe ayrıca Lyon'un ikinci yarıda oyunu dengelemeye çalıştığını ancak Fenerbahçe'nin savunma direnci karşısında istediği sonucu alamadığını belirtti.
RMC Sport: Fenerbahçe Lyon'u soğuk duş etkisiyle vurdu Fransa'nın spor yayın kuruluşlarından RMC Sport, karşılaşmayı Lyon açısından "acı bir eleniş" olarak yorumladı. Fenerbahçe'nin erken bulduğu gollerle rakibinin dengesini bozduğu belirtilirken, Lyon'un ikinci yarıda baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadığı ifade edildi. Haberde, Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalmasının kulüp açısından önemli bir ekonomik kayıp anlamına geldiği de vurgulandı.
TF1: Bir kez daha Avrupa hayal kırıklığı Fransız televizyon kanalı TF1, Lyon'un son yıllardaki Avrupa başarısızlıklarına dikkat çekti. Haberde, Lyon'un İstanbul'daki 1-1'lik beraberlikle avantaj yakalamasına rağmen sahasında Fenerbahçe'ye boyun eğdiği ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdığı ifade edildi. TF1 ayrıca Lyon'un son olarak 2019-2020 sezonunda mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon da dönemediğini vurguladı.
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