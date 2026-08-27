Fransızlar Fenerbahçe'yi konuşuyor! Maç sonrası ortalık karıştı: "Lyon şaşkına döndü"

"HAYAL KIRIKLIĞI"

TF1: Bir kez daha Avrupa hayal kırıklığı Fransız televizyon kanalı TF1, Lyon'un son yıllardaki Avrupa başarısızlıklarına dikkat çekti. Haberde, Lyon'un İstanbul'daki 1-1'lik beraberlikle avantaj yakalamasına rağmen sahasında Fenerbahçe'ye boyun eğdiği ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdığı ifade edildi. TF1 ayrıca Lyon'un son olarak 2019-2020 sezonunda mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon da dönemediğini vurguladı.