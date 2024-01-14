Fulya Öztürk sınırın sıfır noktasına gitti! "Tim araziye çıktı" sözleri tepki çekince kızdı: Siz neyin peşindesiniz yahu?

"Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım… Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi. Rahat olun… Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde."