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Futbol: 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

03.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 0 - Almanya: 3

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında konuk ettiği Almanya'ya 3-0 yenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Almanya, 57. dakikada Felicitas Rauch, 59. dakikada Klara Bühl ve 77. dakikada Lea Schüller'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla gruptaki 5. yenilgisini alan A Milli Kadın Futbol Takımı, 10 puanla 4. sırada kaldı.

Türkiye, gruptaki 10. müsabakasında 6 Eylül Salı günü Portekiz'e konuk olacak.

Futbol: 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

- Türkiye: 0 - Almanya: 3

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

Türkiye-Almaya

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye a milli kadın futbol takımı dünya kupası avrupa elemeleri

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