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"Futbol hayatı bitti" Mesut Özil Beşiktaş maçı öncesi kadro dışı!

12.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamaması ve kadro dışı kalması sonrası, daha önce birlikte top koşturduğu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, burada da forma şansı bulmakta zorlanırken, 6. hafta mücadelesinde oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesi flaş bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki futbolcu zorlu karşılaşma öncesi kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan bonservissiz olarak 2020-2021 sezonunun devre arasında 3.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mesut Özil'in transferi hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirmişti. Büyük beklentilerle kadroya katılan ancak beklentilerin altına kalan ve İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan Özil, Jorge Jesus döneminde de karar değişmeyince ayrılık kararı almıştı.

BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA İLK...

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Hal böyleyken Fenerbahçe'den flaş bir şekilde ayrılarak Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Kayserispor mücadelesinde ilk kez forma şansı bulurken, müsabakaya yedek başlamış ve karşılaşmanın 80. dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

SADECE 10 DAKİKA

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Başakşehir'in evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıkan Özil, Süper Lig'de 6. haftaya gelinse de Başakşehir formasıyla yalnızca 10 dakika sahada kalabildi.

BAŞAKŞEHİR'DE DE AYNI SENARYO

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Fenerbahçe'ye transferinde olduğu gibi Başakşehir'e transferi de turuncu-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken yaşanan bu durum büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Öte yandan yıldız isim için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

KADRO DIŞI!

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Ertan Süzgün'ün haberine göre Mesut Özil, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı kritik Beşiktaş maçında kadro dışı bırakıldı. Yaşanan bu durum taraftarların tepkisine neden olurken, bazı taraftarlar Mesut Özil için "Futbol hayatı bitti" yorumlarında bulundu.

MESUT ÖZİL FOTOĞRAFLARI (BAŞAKŞEHİR)

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Başakşehir Mesut Özil Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe yaşında ak sezon oynanacak süper li maçın başakşehi
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