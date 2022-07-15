Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, Onur Gülter
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 66 Şener Özbayraklı), Duarte (Dk. 46 Nzaba), Touba (Dk. 58 Epureanu), Lima (Dk. 73 Hasan Ali Kaldırım), Biglia (Dk. 66 Ömer Ali Şahiner), Berkay Özcan (Dk. 80 Bangoura), Deniz Türüç (Dk. 58 Szysz), Aleksic (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Chouiar (Dk. 37 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 37 Crivelli (Dk. 80 Muhammet Arslantaş))
Konyaspor: Sehic (Dk. 58 Erhan Erentürk), Ahmet Oğuz (Dk. 58 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Calvo (Dk. 71 Kahraman Demirtaş), Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 71 Paz), Hadziahmetovic (Dk. 83 Mehmet Ali Büyüksayar), Amilton (Dk. 46 Muric), Çekiçi (Dk. 58 Pavicic), Michalak (Dk. 83 Adem Eren), Cikalleshi (Dk. 58 Muhammet Demir)
Gol: Dk. 62 Crivelli (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 82 Guilherme (Konyaspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in iki ekibi Medipol Başakşehir ile Konyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, turuncu-lacivertli takım rakibini 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in arka direğe ortasında topla buluşan Szysz, meşin yuvarlağı altıpasa bıraktı. Burada topu alan Crivelli, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Medipol Başakşehir karşılaşmayı da 1-0 kazandı.
Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil mücadeleyi saha kenarında takip etti.
- Medipol Başakşehir: 1 - Konyaspor: 0
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