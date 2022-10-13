Futbol sahalarında böylesi zor görülür! Trabzonspor - Monaco maçında Malang Sarr'ın kendi kalesine attığı golden sonra kimse kendisine gelemedi...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, AS Monaco'yu konuk etti. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bordo - mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakada ilk yarının bitimine kısa süre kala çok ilginç bir pozisyon yaşandı.

TAKIM ARKADAŞINA PAS VERMEK İSTEDİ

Karşılaşmanın 44. dakikasında Monaco savunması kendi yarı alanında top çevirirken; kaleci Alexander Nübel, sol kanatta bulunan arkadaşına pas vermek istedi.

SARR'A ÇARPTI VE GOL OLDU

O sırada meşin yuvarlak, Nübel'in önünden çekilmekte güçlük çeken Malang Sarr'a çarptı ve ağlarla buluştu. Golün ardından taraftarlar ne olduğunu anlayamadı ve gole geç tepki vererek sevindi.

Sosyal medyadaki bazı futbolseverler ise "Futbol sahalarında böylesi zor görülür" şeklinde yorumlarda bulundular.

Görüntüler Exxen'den alınmıştır