SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Futbol sahalarında böylesi zor görülür! Trabzonspor - Monaco maçında Malang Sarr'ın kendi kalesine attığı golden sonra kimse kendisine gelemedi...

Futbol sahalarında böylesi zor görülür! Trabzonspor - Monaco maçında Malang Sarr'ın kendi kalesine attığı golden sonra kimse kendisine gelemedi...

13.10.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor ile Monaco karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısının bitmesine kısa süre kala bordo - mavililer 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un kaydettiği golü izleyenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Monaco kalecisi Alexander Nübel ile savunma oyuncusu Malang Sarr'ın büyük hatası, 'Futbol sahalarında böylesi zor görülür' dedirtti...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, AS Monaco'yu konuk etti. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bordo - mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakada ilk yarının bitimine kısa süre kala çok ilginç bir pozisyon yaşandı.

AA-20221013-29151650-29151644-TRABZONSPOR_MONACO

TAKIM ARKADAŞINA PAS VERMEK İSTEDİ

Karşılaşmanın 44. dakikasında Monaco savunması kendi yarı alanında top çevirirken; kaleci Alexander Nübel, sol kanatta bulunan arkadaşına pas vermek istedi.

SARR'A ÇARPTI VE GOL OLDU

O sırada meşin yuvarlak, Nübel'in önünden çekilmekte güçlük çeken Malang Sarr'a çarptı ve ağlarla buluştu. Golün ardından taraftarlar ne olduğunu anlayamadı ve gole geç tepki vererek sevindi.

Sosyal medyadaki bazı futbolseverler ise "Futbol sahalarında böylesi zor görülür" şeklinde yorumlarda bulundular.

Görüntüler Exxen'den alınmıştır

İŞTE O GOL...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor gol malang sarr monaco UEFA ligi trabzonspor, alexand maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

Arda Güler, rekorla burun buruna geldi!

Arda Güler, rekorla burun buruna geldi!

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

İngiltere'den deprem etkisi yaratacak iddia! Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıyor...

İngiltere'den deprem etkisi yaratacak iddia! Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıyor...

Galatasaray, Guinness rekorlar kitabına girdi! Dünyada bunu başarabilen hiçbir takım yok...

Galatasaray, Guinness rekorlar kitabına girdi! Dünyada bunu başarabilen hiçbir takım yok...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.