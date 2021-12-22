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Futbol: Spor Toto 1. Lig

22.12.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Can Alp, Burak Cansız

Tuzlaspor: Angeler (Dk. 36 Mikulic), Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 36 Onat Kutay Kurt), Bardhi, Safa Kınalı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Shala), Hasek, Estrela (Dk. 88 Olanare), Süleyman Koç (Dk. 57 Novikovas), Alican Özfesli (Dk. 57 Gökhan Alsan), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 19 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 74 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Oltan Karakullukçu, Dk. 89 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+4 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen maçta, Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Tuzlaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Tuzlaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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