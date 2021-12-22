Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Can Alp, Burak Cansız
Tuzlaspor: Angeler (Dk. 36 Mikulic), Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 36 Onat Kutay Kurt), Bardhi, Safa Kınalı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Shala), Hasek, Estrela (Dk. 88 Olanare), Süleyman Koç (Dk. 57 Novikovas), Alican Özfesli (Dk. 57 Gökhan Alsan), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu
Goller: Dk. 19 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 74 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 84 Oltan Karakullukçu, Dk. 89 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+4 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen maçta, Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.
- Tuzlaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
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