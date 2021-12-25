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Futbol: Spor Toto 1. Lig

25.12.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NasaDoge Menemenspor: 0 - Bursaspor: 0

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Mehmet Ali Akkor

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Adamu, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 63 Sabbah), Emre Özer (Dk. 63 Abdullah Aydın), Ba (Dk. 84 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 84 Emre Batuhan Adıgüzel), Oğuzhan Çapar, Ahmet Sağat (Dk. 77 Enock Barwuah)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Taha Altıkardeş, Capan, Onur Atasayar, Alaskarov, Burak Altıparmak, İsmail Yüksek, Acolatse (Dk. 81 Tuğbey Akgün), Bruno (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Batuhan Kör (Dk. 90 Eren Güler)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor), Dk. 69 İsmail Yüksek, Dk. 85 Tuğbey Akgün (Bursaspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasında NasaDoge Menemenspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.

Bursaspor'da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna, takımının başında ilk maçına çıktı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- NasaDoge Menemenspor: 0 - Bursaspor: 0

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

NasaDoge Menemenspor - Bursaspor

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