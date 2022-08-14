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Futbol: Spor Toto 1. Lig

14.08.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrumspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

Stat: Bodrum İlçe Stadı

Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Bodrumspor: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş, (Dk. 60 Abdurrahman Canlı) Samet Yalçın, (Dk. 78 Musah Mohammed) Süleyman Güneş, (Dk. 78 Omar İmeri) Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 60 Adis Jahovıc), Bahadır Erol, Cenk Şen, Recep Aydın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, (Dk. 46 Ogün Özçiçek) Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, (Dk. 39 Cengizhan Akgün) Aly Malle, (Dk. 81 Mert Miraç Altıntaş) Godfred Donsah, Hüseyin Ekici, (Dk. 39 Nuri Fatih Aydın) Taha Gür, Jospın Nshımırımana (Dk. 39. Alperen Arslan) Burak Kavlak

Goller: Dk. 20, Dk.34 Samet Yalçın, Dk. 25 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 75 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 31 Doğukan Emeksiz, Dk. 50 Godfred Donsah, Dk. 87 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Dk. 59 Recep Aydın (Bodrumspor)

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Bodrumspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

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Yeni Malatyaspor Muğla Bodrum bodrumspor futbol mac

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