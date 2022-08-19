YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

19.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Suat Güz, Ferdi Karadoruk

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kayanbu Ngandu, Gökhan Karadeniz (Dk. 89 Ozan Papaker), Michel Landel (Dk. 78 Arda Köksal), Hakan bilgiç, İbrahima Balde, Gökhan Kardeş, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Cedric Yameogo), Burak Asan (Dk. 46 Tugay Kacar), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 46 Dejvi Bregu)

Gençlerbirliği:Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, İlker Karakaş (Dk. 62 Ahmet Arda Tuzcu), Serdarcan Eralp, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 85 Sami Gökhan Altıparmak), Dmytro Grechyshkin, Muhammed Bayır,

Goller:Dk. 10. İlker Karakaş, Dk. 60 Musa Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 90+2 İbrahima Balde (Boluspor)

Sarı kartlar:Dk. 45+1 Mert Kula, Dk. 65 Musa Şahindere, Dk. 69 Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Kayanbu Ngandu (Boluspor), Dk. 81 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Boluspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Boluspor- Gençlerbirliği

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Boluspor atatürk spor toto 1.lig

Bolu Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:26
Sabah
06:00
Öğle
13:02
İkindi
16:49
Akşam
19:54
Yatsı
21:23
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.