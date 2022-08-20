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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor: 0 - Beyçimento Bandırmaspor: 2

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Burak Cansız

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Tarık Çamdal, Gökhan Akkan, Rotman, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 80 Savic), Bünyamin Yürür (Dk. 64 Atakan Üner), Olatunbosun, Muhammed Demirci (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Adeniyi (Dk. 46 Kone)

Beyçimentor Bandırmaspor: Gelios, Berkan Mahmut Keskin, Fatih Kuruçuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Levent Ayçiçek (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 86 Camara), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 87 Atabey Çiçek), Manos (Dk. 66 Dembele)

Goller: Dk. 42 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Kerim Avcı (Beyçimentoz Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk.45+1 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), 45+2 Cisse, Dk. 81 Emre Koyuncu, Dk. 90 Rotman, Dk. 90+7 Tarık Çamdal (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Tuzlaspor: 0 - Beyçimento Bandırmaspor: 2

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

Tuzlaspor - Beyçimento Bandırmaspor

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Bandırmaspor Tuzlaspor futbol

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