YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

26.08.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2

Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Uğur Demirok, Mehmet Murat Uçar, Berkan Emir, Ahmet Ildiz (Dk. 28 Bekir Yılmaz), İbrahim Akdağ, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Can Bayırkan), Ahmet Yazar (Dk. 46 Ezeh), Pa Dibba (Dk. 83 Sekidika), Eze (Dk. 90+2 Umut Bulut)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür, Yiğit Ulaş, Burak Kavlak, Buğra Çağıran (Dk. 86 Berat Yaman), Nshimirimana (Dk. 65 Atakan Müjde), Donsah, Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün, Doğukan Emeksiz, Malle (Dk. 78 Yakup Alkan)

Goller: Dk. 6 ve 90+5 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 11 Sinan Kurt, Dk. 57 Claro, Dk. 66 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Burak Kavlak, Dk. 80 Buğra Çağıran, Dk. 80 Doğukan Emeksiz, Dk. 90+6 Taha Gür (Yeni Malatyaspor), Dk. 79 Ezeh (Eyüpspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Eyüpspor, Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Eyüpspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Eyüpspor futbol spor toto 1.lig

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:11
İkindi
16:54
Akşam
19:53
Yatsı
21:19
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.