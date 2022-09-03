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Futbol: Spor Toto 1. Lig

03.09.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor: 4 - Erzurumspor FK: 1

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 87 Mustafa Aydın), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 67 Süleyman Luş), Adeniyi (Dk. 82 Mata)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Hasek, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 76 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 71 Celal Hanalp), Rosheuvel (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 81 Fırat Şaşi)

Goller: Dk. 5 Hasek (Erzurumspor FK), Dk. 9 ve 13 (Penaltıdan) Adeniyi, Dk. 43 İbrahim Has, Dk. 60 Cisse (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 63 Cengizhan Bayrak, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş, Dk. 90+6 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Dk 72 İbrahim Has, Dk. 75 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçta Tuzlaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 4-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Tuzlaspor: 4 - Erzurumspor FK: 1

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

Tuzlaspor - Erzurumspor FK

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Tuzlaspor futbol spor toto 1.lig

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