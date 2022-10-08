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Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrumspor: 5 - Sakaryaspor: 0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Ali Can Alp

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 73 Erdem Çetinkaya), Süleyman Güneş (Dk. 67 Drazic), Jahovic (Dk. 66 Koray Kılınç), Üzeyir Ergün, Onur Akbay (Dk. 80 Ali Aytemur), Cenk Şen (Dk. 66 Bahadır Erol), Recep Aydın

Sakaryaspor: Furkan Köse (Dk. 15 Cihan Topaloğlu), Çağlayan Menderes, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 46 Donkor), Nalepa, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Roshi), Hakan Yavuz, Ozan Sol (Dk. 73 Emirhan Aydoğan), Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Burak Süleyman), Hurşit Taşcı, Ümit Kurt

Goller: Dk. 19 ve 26 Kenan Özer, Dk. 36 ve 90+3 Samet Yalçın, Dk. 58 Jahovic (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 72 Çağlayan Menderes (Sakaryaspor), Dk. 27 Jahovic, Dk. 33 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Bodrumspor: 5 - Sakaryaspor: 0

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

Bodrumspor - Sakaryaspor

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