YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

09.10.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor: 0 - Erzurumspor FK: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi Karadoruk

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Barış Başdaş, Burak Kavlak, Awuku, Ogün Özçiçek, Yiğit Ulaş (Dk. 66 Atakan Müjde), Jospin (Dk. 59 Mert Miraç Altıntaş), Cengizhan Akgün (Dk. 66 Nuri Fatih Aydın), Aly Malle (Dk. 59 Yakup Alkan), Haqi Osman

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 68 Alican Özfesli), Olanare (Dk. 84 Hasan Batuhan Artaraslan), Hasek, Süleyman Koç (Dk. 68 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 90+4 Rosheuvel)

Gol: Dk. 58 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 34. Mustafa Akbaş, Dk. 82 Olanare (Erzurumspor FK), Dk. 80 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Yeni Malatyaspor: 0 - Erzurumspor FK: 1

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Malatya futbol

Malatya Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:19
İkindi
15:32
Akşam
18:06
Yatsı
19:21
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.