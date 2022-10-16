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Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumspor FK: 1 - Bodrumspor: 2

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Mehmet Kapluhan

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 56 Cengizhan Bayrak), Sefa Akgün (Dk. 46 Muhammed Özhan), Estrela (Dk. 46 Shala), Olanare, Hasek (Dk. 79 Alican Özfesli), Süleyman Koç (Dk. 69 Rosheuvel), Eren Tozlu

Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın (Dk. 80 Yekta Kurtuluş), Erkan Değişmez, Süleyman Güneş (Dk. 73 Erdem Çetinkaya), Recep Aydın (Dk. 87 Koray Kılıç), Kenan Özer (Dk. 80 Bahadır Erol), Jahovic (Dk. 73 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 37 Samet Yalçın, Dk. 45+1 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 81 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)

Kırmızı Kart: Gökhan Atasever (Yedek kulübesi) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 11 Samet Yalçın, Dk. 25 Ali Aytemur, Dk. 83 Celal Dumanlı, Dk.90+ 5 Yekta Kurtuluş, Dk. 90+6 Diogo Sousa, (Bodrumspor), Dk. 44 Mustafa Yumlu, Dk. 90 Olanare, Dk. 90+6 Mustafa Akbaş, (Erzurumspor FK)

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

İki takım futbolcuları sahaya Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anısına "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankart ile çıktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Erzurumspor FK: 1 - Bodrumspor: 2

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

Erzurumspor FK - Bodrumspor

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bodrumspor futbol spor toto 1.lig

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