Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Anıl Usta
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik (Dk. 64 Emirhan Delibaş), Emre Çolak, Atanga (Dk. 64 Hasic), İsmail Köybaşı, Tarık Çamdal, (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk. 46 Yasin Öztekin), Marko Kvasina, David Tijanic (Dk. 74 Ali Akman)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Rotman, Mata, Yahaya (Dk. 87 Savic), Adeniyi (Dk. 89 Çekdar Orhan), Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür, (Dk. 89 Muhammed Demirci), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (Dk. 85 İbrahim Has), Sadi Karaduman
Goller: Dk. 45+1 ve Dk. 73 Mata (Tuzlaspor)
Kırmıza kartlar: Dk. 78 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 78 Emre Çolak (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 79 Erol Can Akdağ, Dk. 90+5 Çekdar Orhan (Tuzlaspor), Dk. 90+4 Hasic (Göztepe)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.
- Göztepe: 0 - Tuzlaspor: 2
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz