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Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.10.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - Tuzlaspor: 2

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Anıl Usta

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik (Dk. 64 Emirhan Delibaş), Emre Çolak, Atanga (Dk. 64 Hasic), İsmail Köybaşı, Tarık Çamdal, (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk. 46 Yasin Öztekin), Marko Kvasina, David Tijanic (Dk. 74 Ali Akman)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Rotman, Mata, Yahaya (Dk. 87 Savic), Adeniyi (Dk. 89 Çekdar Orhan), Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür, (Dk. 89 Muhammed Demirci), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (Dk. 85 İbrahim Has), Sadi Karaduman

Goller: Dk. 45+1 ve Dk. 73 Mata (Tuzlaspor)

Kırmıza kartlar: Dk. 78 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 78 Emre Çolak (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 79 Erol Can Akdağ, Dk. 90+5 Çekdar Orhan (Tuzlaspor), Dk. 90+4 Hasic (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Göztepe: 0 - Tuzlaspor: 2

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

Göztepe - Tuzlaspor

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Göztepe Tuzlaspor

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