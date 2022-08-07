YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.08.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 4

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Bilal Gölen, Furkan Ürün

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş (Dk. 80 Salih Dursun), Caner Erkin, Borini (Dk. 69 Ahmed Musa), Ricci (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Shukurov (Dk. 87 Kerim Frei), Münir Mercan, Ozdoev, Diagne (Dk. 80 Kazım Kazım)

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias (Dk. 81 Zinedine), Umut Güneş (Dk. 69 Targhalline), Fer, Yusuf Özdemir (Dk. 59 Oğuz Aydın), Efecan Karaca (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu, Eduardo (Dk. 81 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 19 ve 70 Eduardo, Dk. 28 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+3 Erencan Yardımcı (Alanyaspor), Dk. 56 Borini, Dk. 72 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Bayır, Dk. 45+2 Candeias, Dk. 76 Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Dk. 36 Shukurov, Dk. 54 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 yendi.

53. dakikada Caner Erkin'in kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Yusuf topu direğin dibinden kornere çeldi.

56. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alanyaspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topu alan Diagne'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Borini'nin çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-2.

71. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Candeias'ın içeri sert çevirdiği topu Eduardo, tek dokunuşla filelere gönderdi: 1-3.

72. dakikada ev sahibi ekip farkı yeniden 1'e indirdi. Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Biraschi'nin ceza sahasında yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

90+2. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

90+3. dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Targhalline'nin orta alandan pasıyla ceza sahasına giren Erencan Yardımcı'nın çaprazdan şutunda top filelerle buluştu: 2-4.

Karşılaşma Alanyaspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 4

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Fatih Karagümrük futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:17
Sabah
05:59
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:21
Yatsı
21:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.