Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Bilal Gölen, Furkan Ürün
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş (Dk. 80 Salih Dursun), Caner Erkin, Borini (Dk. 69 Ahmed Musa), Ricci (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Shukurov (Dk. 87 Kerim Frei), Münir Mercan, Ozdoev, Diagne (Dk. 80 Kazım Kazım)
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias (Dk. 81 Zinedine), Umut Güneş (Dk. 69 Targhalline), Fer, Yusuf Özdemir (Dk. 59 Oğuz Aydın), Efecan Karaca (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu, Eduardo (Dk. 81 Erencan Yardımcı)
Goller: Dk. 19 ve 70 Eduardo, Dk. 28 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+3 Erencan Yardımcı (Alanyaspor), Dk. 56 Borini, Dk. 72 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Bayır, Dk. 45+2 Candeias, Dk. 76 Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Dk. 36 Shukurov, Dk. 54 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 yendi.
53. dakikada Caner Erkin'in kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Yusuf topu direğin dibinden kornere çeldi.
56. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alanyaspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topu alan Diagne'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Borini'nin çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-2.
71. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Candeias'ın içeri sert çevirdiği topu Eduardo, tek dokunuşla filelere gönderdi: 1-3.
72. dakikada ev sahibi ekip farkı yeniden 1'e indirdi. Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Biraschi'nin ceza sahasında yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
90+2. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
90+3. dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Targhalline'nin orta alandan pasıyla ceza sahasına giren Erencan Yardımcı'nın çaprazdan şutunda top filelerle buluştu: 2-4.
Karşılaşma Alanyaspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.
- VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 4
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