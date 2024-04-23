Ağustos böceğinin gerçek ömrünü öğrendi! Yıllardır anlatılan hikayeye isyan etti... "Böyle bir şey olabilir mi ya?"

'Ağustos Böceği ve Karınca' öyküsü pek çok kişinin bildiği popüler bir öyküdür. Hikayede Karınca, bütün yaz boyunca çalışır ve kış için evini ve yiyeceklerini hazır eder. Ağustos böceği de yan gelir yatar. Karıncayla alay eder. Kış geldiğinde yiyeceksiz kalan ağustos böceği, karıncanın kapısını çalar fakat karıncadan olumsuz tepki alır. Ağustos böceğinin gerçekten 4 haftalık ömrü olduğunu öğrenen bir kadın ise bu hikayeye TikTok'tan yaptığı paylaşımla adeta isyan etti.

Karıncanın 4 haftalık ömrü olan ağustos böceğini çalıştırmaya teşvik etmesine sinirlenen kadın, "Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? 4 haftalık ömre sahipmiş. 17 sene toprak altında kalıyor ağustos böceği. Yukarı çıkınca da 4 hafta yaşaybiliyor sadece 1 ay ve karınca diyor ki gel çalışalım. Akılsız karınca ya. Adamın 4 haftalık ömrünü bir de çalışarak geçirttirecek. Yazık ya gerçekten yazık. La Fontaine önce hayvanların ne kadar yaşadığını öğren" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Samimiyeti ne kadar özlemişiz diye düşünüyorum hep" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten haklı valla" yorumunu yaptı.