Kendine aşık olduğunu söyleyince gümde yarattı! Aşkı aramaktan vazgeçti... "Kendimle bir ilişkim var"

Kendisine odaklanmak istedikten sonra telefonundaki flört uygulamalarını sildiğini dile getiren 29 yaşındaki Mimi Watt isimli bir kadın aşk hayatına dair yaptığı açıklamalarla bir anda gündem oldu.

Uygulamaları uzun bir süre kullandığını ve uygulamalar aracılığıyla bir sürü yeni kişiyle tanıştığını dile getiren Watt, "Uygulamalar bir noktada harikaydı. Bir sürü yeni insanla tanıştım. Birkaç ay süren ilişkilerim oldu. Bunlar beni çok yordu ve yıprandığımı hissettim" diye konuştu.

Avustralya'nın Sidney kentinden Bali'ye taşınan Watt, yepyeni bir yaşam tarzına benimsedi ve ilişkilerinde artık kendisine aşık olduğunu söyledi. Partnere ihtiyaç duymadığını dile getiren Watt, "Sonuçlar çok etkileyiciydi. Önceki yıllarda kendime değer verme duygusuna ve şu anda sahip olduğum güvene sahip değildim ve bu da ilişkilerimi etkiledi" ifadelerini kullandı.