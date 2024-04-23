Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kendine aşık olduğunu söyleyince gümde yarattı! Aşkı aramaktan vazgeçti... "Kendimle bir ilişkim var"

    Kendine aşık olduğunu söyleyince gümde yarattı! Aşkı aramaktan vazgeçti... "Kendimle bir ilişkim var"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.04.2024 11:49
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    29 yaşındaki Mimi Watt isimli bir kadın kendisine aşık olduğunu söyledi ve başka bir kişide aşkı aramaktan vazgeçtiğini dile getirerek sosyal medyanın ilgisini çekti. İnsanlarla yaşadığı başarısız ilişkilerin kendisini yorduğunu dile getiren Watt, "Enerjimi kendime geri vermek istedim. Bu yaptığım en doğru şeydi" dedi.

    Kendisine odaklanmak istedikten sonra telefonundaki flört uygulamalarını sildiğini dile getiren 29 yaşındaki Mimi Watt isimli bir kadın aşk hayatına dair yaptığı açıklamalarla bir anda gündem oldu.

    kapak1

    Uygulamaları uzun bir süre kullandığını ve uygulamalar aracılığıyla bir sürü yeni kişiyle tanıştığını dile getiren Watt, "Uygulamalar bir noktada harikaydı. Bir sürü yeni insanla tanıştım. Birkaç ay süren ilişkilerim oldu. Bunlar beni çok yordu ve yıprandığımı hissettim" diye konuştu.

    56

    Avustralya'nın Sidney kentinden Bali'ye taşınan Watt, yepyeni bir yaşam tarzına benimsedi ve ilişkilerinde artık kendisine aşık olduğunu söyledi. Partnere ihtiyaç duymadığını dile getiren Watt, "Sonuçlar çok etkileyiciydi. Önceki yıllarda kendime değer verme duygusuna ve şu anda sahip olduğum güvene sahip değildim ve bu da ilişkilerimi etkiledi" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Süper mini şortuyla süpermarketten kovuldu! İç çamaşırı sanıldı

    Süper mini şortuyla süpermarketten kovuldu! İç çamaşırı sanıldı

     Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi

    Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi

     Cinsellik kursu verecek! “Daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum”

    Cinsellik kursu verecek! “Daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum”

     Mayosunu çizmeyle tamamladı! Yere çökerek verdiği pozlar olay oldu

    Mayosunu çizmeyle tamamladı! Yere çökerek verdiği pozlar olay oldu

     Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybettiKöpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti
    Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"
    Tüm organizasyonların tercihi: Serhat Aslan OrkestrasıTüm organizasyonların tercihi: Serhat Aslan Orkestrası
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    23 Nisan kutlamalarında tören alanına girip bağırdı 'Puta tapmayın'

    23 Nisan kutlamalarında tören alanına girip bağırdı 'Puta tapmayın'

    Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi

    Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi

    Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

    Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

    Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

    Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

    Yediler, içtiler hesabı ödemeden kaçtılar! "En eski taktik"

    Yediler, içtiler hesabı ödemeden kaçtılar! "En eski taktik"

    "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

    "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

    Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.