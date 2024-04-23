Parkta yakınlaşan çifte polis copla müdahale etti! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu... "Pantolonunu toplasaydın bari"

MYNET-DIŞ HABERLER Kolombiya'daki Copacabana parkında ismi açıklanmayan bir çiftin yakınlaşması çevredekilerin tepkisine neden oldu. O anlara devriye gezen polis ekipleri anında müdahale etti. Görüntülerde polis memurunun adamı copuyla dövmeye başladığı anlar da yer aldı. Adamın pantolonunu yukarı doğru çekmeye çalışırken gözaltına alındığı fark edildi.

Çift kabahati nedeniyle herhangi bir hapis cezası almadı ancak bunun yerine 16 günlük maaşına eşdeğer para cezasına çarptırılabilecek.

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken o anlara yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Pantolonunu toplasaydın bari" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iğrenç" yorumunu yaptı.







