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    4. Parkta yakınlaşan çifte polis copla müdahale etti! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu... "Pantolonunu toplasaydın bari"

    Parkta yakınlaşan çifte polis copla müdahale etti! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu... "Pantolonunu toplasaydın bari"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.04.2024 09:04
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    Kolombiya'daki Copacabana parkında meydana gelen olayda bir çift çevresinde bulunanlara aldırış etmeden yakınlaşmaya başladı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmeye başlandı. Çiftin yakınlaştığı anlara polis memurları copla müdahale etti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Kolombiya'daki Copacabana parkında ismi açıklanmayan bir çiftin yakınlaşması çevredekilerin tepkisine neden oldu. O anlara devriye gezen polis ekipleri anında müdahale etti. Görüntülerde polis memurunun adamı copuyla dövmeye başladığı anlar da yer aldı. Adamın pantolonunu yukarı doğru çekmeye çalışırken gözaltına alındığı fark edildi.

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    Çift kabahati nedeniyle herhangi bir hapis cezası almadı ancak bunun yerine 16 günlük maaşına eşdeğer para cezasına çarptırılabilecek.

    kaapak56

    Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken o anlara yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Pantolonunu toplasaydın bari" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iğrenç" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kolombiya
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