Düğünde gelin ve damada pasta fırlatarak şaka yapmak istedi! İşler bir anda kontrolden çıktı

Bir düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde gelin ve damadın pasta kestiği anlarda davetlilerden biri ikilinin yanlarına gelerek onlara pasta fırlattı.

O anlara sinirlenen damat kendisine ve eşine pasta fırlatan davetliye öfkelenerek yumrukla cevap verdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az bile yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek, "Buna kimse inanmaz" yorumunu yaptı.