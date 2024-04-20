Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Düğünde gelin ve damada pasta fırlatarak şaka yapmak istedi! İşler bir anda kontrolden çıktı

    Düğünde gelin ve damada pasta fırlatarak şaka yapmak istedi! İşler bir anda kontrolden çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.04.2024 16:00
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada paylaşılan bir düğüne ait görüntülerde gelin ve damadın pasta kestiği anlarda davetlilerden biri şaka yapmak istedi. Ancak şakası istediği gibi gitmeyen davetli damadın sert bir tepkisiyle karşılaştı. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

    Bir düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde gelin ve damadın pasta kestiği anlarda davetlilerden biri ikilinin yanlarına gelerek onlara pasta fırlattı.

    1

    O anlara sinirlenen damat kendisine ve eşine pasta fırlatan davetliye öfkelenerek yumrukla cevap verdi.

    2

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az bile yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek, "Buna kimse inanmaz" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsellik itirafı olay yarattı! 'Boyut' açıklaması gündem oldu

    Cinsellik itirafı olay yarattı! 'Boyut' açıklaması gündem oldu

     Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

    Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

     Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı ama...

    Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı ama...

     Devasa kalçaları var! ''Onları içki saklamak için kullanırdım''

    Devasa kalçaları var! ''Onları içki saklamak için kullanırdım''

     Dansa kendisini kaptıran gelin hastanelik oldu

    Dansa kendisini kaptıran gelin hastanelik oldu

     Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalandı! Viral olan görüntüler...

    Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalandı! Viral olan görüntüler...

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
    Sokakta tartıcılık yapan adam bilgisiyle ağızları açık bıraktı! "Vallahi helal olsun"Sokakta tartıcılık yapan adam bilgisiyle ağızları açık bıraktı! "Vallahi helal olsun"
    Ses kısıklığı ve yutma sorunuyla hastanelik oldu! Bozuk para sıkıştıSes kısıklığı ve yutma sorunuyla hastanelik oldu! Bozuk para sıkıştı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya düğün gelin damat
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İsrail sözleri gündem olan AK Partili Zeybekci'den yeni açıklama!

    İsrail sözleri gündem olan AK Partili Zeybekci'den yeni açıklama!

    Şiddetli yağış ortalığı savaş alanına çevirdi!

    Şiddetli yağış ortalığı savaş alanına çevirdi!

    Sokakta tartıcılık yapan adam bilgisiyle ağızları açık bıraktı! "Vallahi helal olsun"

    Sokakta tartıcılık yapan adam bilgisiyle ağızları açık bıraktı! "Vallahi helal olsun"

    Ses kısıklığı ve yutma sorunuyla hastanelik oldu! Bozuk para sıkıştı

    Ses kısıklığı ve yutma sorunuyla hastanelik oldu! Bozuk para sıkıştı

    Özgeçişime yanlışlıkla koyduğum şey beni dehşete düşürdü

    Özgeçişime yanlışlıkla koyduğum şey beni dehşete düşürdü

    Sokak ortasında taciz etti! Kaçarken böyle görüntülendi

    Sokak ortasında taciz etti! Kaçarken böyle görüntülendi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.