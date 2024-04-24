Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Kendisini yaşam sonu doktoru olarak tanımladı! "Yetişkinler ölmeden önce bunu görüyor ama çocuklar için durum farklı"

    Kendisini yaşam sonu doktoru olarak tanımladı! "Yetişkinler ölmeden önce bunu görüyor ama çocuklar için durum farklı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 08:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Palyatif bakım doktoru Dr. Christopher Kerr, yıllardır yaşam sonu olayları üzerinde çalışıyor ve hastaların genellikle vefat etmeden önce onlara sevgi duygusu bırakan rüyalar ve hayaller gördüğünü söyledi. Yetişkinlerde 'sevgi' duygusunun aktif olduğunu dile getiren Dr. Kerr, çocuklarda ise sürecin biraz daha farklı bir şekilde işlediğini belirtti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo bölgesinde yaşayan Dr. Christopher Kerr, ölüm döşeğindeki 1000 kişi üzerinde yaptığı araştırma ve hastaların ölmeden önce sıklıkla gördükleri şeyleri duyması sayesinde, ölmekte olan bir kişinin ne gördüğüne dair iyi bir fikre sahip olduğuna inanıyor. Dr. Kerr, hastaların sıklıkla kendilerini sevildiklerini, geçmişleriyle yeniden bağlantı kurduklarını ve huzur içinde hissettikleri rüyalar ve vizyonlar gördüklerini söyledi. Dr. Kerr çocukların ise ölüme dair sınırlı anlayışları nedeniyle yetişkinlerden önemli ölçüde farklı davrandıklarını dile getirdi.

    "HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"

    iStock-1280120585

    Next Level Soul podcast'inde konuşan Dr. Kerr, 40'lı yaşlarında, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle hayatının çoğunu hapishanede geçiren ve gırtlak kanseri olan bir adamın ölüm hikayesini paylaştı. Adamın rüyasında geçmişte üzdüğü kişiler nedeniyle saldırıya uğradığını ve bu durumun adamda büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Dr. Kerr, "Duygusal bir çöküntü yaşadı. Ancak bu görüntülerin ardından adam kızını görmek, sevgisini ifade etmek ve özür dilemek istedi. Bu uzlaşmanın ardından huzur içinde vefat etti" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Yediler, içtiler hesabı ödemeden kaçtılar! "En eski taktik"

    Yediler, içtiler hesabı ödemeden kaçtılar! "En eski taktik"

     Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

    Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

     "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

    "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

     Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

    Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

     Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

    Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Cani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdüCani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdü
    Benzerliği TikTok'u salladı! 'Tüylerim diken'Benzerliği TikTok'u salladı! 'Tüylerim diken'
    24 Nisan Çarşamba: TV yayın akışı...24 Nisan Çarşamba: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    ölüm
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Montajlı fotoğraf olay oldu! Önce paylaştı sonra sildi

    Montajlı fotoğraf olay oldu! Önce paylaştı sonra sildi

    Survivor Yunanistan birleşme partisi dillere düştü! "Acun abi bizimkiler gariban mi?"

    Survivor Yunanistan birleşme partisi dillere düştü! "Acun abi bizimkiler gariban mi?"

    Cani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdü

    Cani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdü

    Benzerliği TikTok'u salladı! 'Tüylerim diken'

    Benzerliği TikTok'u salladı! 'Tüylerim diken'

    Müstehcen pozlarına isyan etti! "Ben bile inandım"

    Müstehcen pozlarına isyan etti! "Ben bile inandım"

    "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

    "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.