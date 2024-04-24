Kendisini yaşam sonu doktoru olarak tanımladı! "Yetişkinler ölmeden önce bunu görüyor ama çocuklar için durum farklı"

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo bölgesinde yaşayan Dr. Christopher Kerr, ölüm döşeğindeki 1000 kişi üzerinde yaptığı araştırma ve hastaların ölmeden önce sıklıkla gördükleri şeyleri duyması sayesinde, ölmekte olan bir kişinin ne gördüğüne dair iyi bir fikre sahip olduğuna inanıyor. Dr. Kerr, hastaların sıklıkla kendilerini sevildiklerini, geçmişleriyle yeniden bağlantı kurduklarını ve huzur içinde hissettikleri rüyalar ve vizyonlar gördüklerini söyledi. Dr. Kerr çocukların ise ölüme dair sınırlı anlayışları nedeniyle yetişkinlerden önemli ölçüde farklı davrandıklarını dile getirdi.

"HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"

Next Level Soul podcast'inde konuşan Dr. Kerr, 40'lı yaşlarında, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle hayatının çoğunu hapishanede geçiren ve gırtlak kanseri olan bir adamın ölüm hikayesini paylaştı. Adamın rüyasında geçmişte üzdüğü kişiler nedeniyle saldırıya uğradığını ve bu durumun adamda büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Dr. Kerr, "Duygusal bir çöküntü yaşadı. Ancak bu görüntülerin ardından adam kızını görmek, sevgisini ifade etmek ve özür dilemek istedi. Bu uzlaşmanın ardından huzur içinde vefat etti" dedi.