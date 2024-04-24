Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Cani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdü! Her yanları kırık, morluk ve yara içindeydi

    Cani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdü! Her yanları kırık, morluk ve yara içindeydi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 08:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde 21 yaşındaki iki ebeveyn, beş haftalık ikiz kızlarını öldüresiye dövmekle suçlandı. Olayın ardından anne Angelina Belinda Calderon ve baba Fernando Vega tutuklandı.

    MYNET-DIŞ HABERLERAmerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde ebeveynler Angelina Belinda Calderon ve Fernando Vega beş haftalık ikizlerini öldüresiye dövmekle suçlandı. Otopsinin sonuçlarını inceledikten sonra polis, iki bebeğin de bedeninde çok sayıda kırık ve morluk olduğunu fark etti. Raporda kırıkların künt bir cisimle alınan bir dizi darbeden kaynaklandığı ifade edildi.

    ANNE POLİSE İHBAR ETTİ

    1

    Mahkeme belgelerine göre Vega, anne Calderon'u işe götürdükten sonra beşikteki bebeklerin nefes almadığını fark etti ve durumu polise haber verdi. Kendisi dışarıdayken onlara bakması için büyükannesini bıraktığını iddia etti. Polise durumu ihbar etmeden önce baba Vega çocuklarına kalp masajı yaptığını söyledi.

    2

    Harris County Adli Bilimler Enstitüsü'nden patolog Dr. Jesus Rico, ilk bebekte vücudun çeşitli yerlerinde sıvı kaybı ve eziklerin yanı sıra daha önce istismara uğradığını gösteren kırıklar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanmanın kaydedildiğini söyledi. Dr Rico yetkililere, bu yaralanmaların kazara değil kasıtlı olarak yapıldığını ve kızların darp edildiğini söyledi.

    kapak1

    Vega ve Calderon şu anda 750.000 dolarlık (24 milyon 423 bin TL) tahvil nedeniyle hapiste. Sanıkların kefalet incelemesi ve suçlamalarla ilgili ön duruşma için mahkemeye çıkması bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir

    Üzerini çıkarttığı cesur pozunda göğüslerini koluyla kapattı

    Üzerini çıkarttığı cesur pozunda göğüslerini koluyla kapattı

     Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

    Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

     Yine derin göğüs dekoltesiyle! Üniformasına yorum yağdı

    Yine derin göğüs dekoltesiyle! Üniformasına yorum yağdı

     Kıyafetleriyle vedalaştı! "Üstü başka altı başka" yorumu yapıldı

    Kıyafetleriyle vedalaştı! "Üstü başka altı başka" yorumu yapıldı

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Benzerliği TikTok'u salladı! 'Tüylerim diken'Benzerliği TikTok'u salladı! 'Tüylerim diken'
    24 Nisan Çarşamba: TV yayın akışı...24 Nisan Çarşamba: TV yayın akışı...
    İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı! "Oldu mu başkanım?"İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı! "Oldu mu başkanım?"
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Montajlı fotoğraf olay oldu! Önce paylaştı sonra sildi

    Montajlı fotoğraf olay oldu! Önce paylaştı sonra sildi

    Survivor Yunanistan birleşme partisi dillere düştü! "Acun abi bizimkiler gariban mi?"

    Survivor Yunanistan birleşme partisi dillere düştü! "Acun abi bizimkiler gariban mi?"

    Benzerliği TikTok'u salladı! 'Tüylerim diken'

    Benzerliği TikTok'u salladı! 'Tüylerim diken'

    Müstehcen pozlarına isyan etti! "Ben bile inandım"

    Müstehcen pozlarına isyan etti! "Ben bile inandım"

    Poz verirken aktif yanardağa düşüp hayatını kaybetti

    Poz verirken aktif yanardağa düşüp hayatını kaybetti

    "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

    "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.