Cani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdü! Her yanları kırık, morluk ve yara içindeydi

MYNET-DIŞ HABERLERAmerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde ebeveynler Angelina Belinda Calderon ve Fernando Vega beş haftalık ikizlerini öldüresiye dövmekle suçlandı. Otopsinin sonuçlarını inceledikten sonra polis, iki bebeğin de bedeninde çok sayıda kırık ve morluk olduğunu fark etti. Raporda kırıkların künt bir cisimle alınan bir dizi darbeden kaynaklandığı ifade edildi.

ANNE POLİSE İHBAR ETTİ

Mahkeme belgelerine göre Vega, anne Calderon'u işe götürdükten sonra beşikteki bebeklerin nefes almadığını fark etti ve durumu polise haber verdi. Kendisi dışarıdayken onlara bakması için büyükannesini bıraktığını iddia etti. Polise durumu ihbar etmeden önce baba Vega çocuklarına kalp masajı yaptığını söyledi.

Harris County Adli Bilimler Enstitüsü'nden patolog Dr. Jesus Rico, ilk bebekte vücudun çeşitli yerlerinde sıvı kaybı ve eziklerin yanı sıra daha önce istismara uğradığını gösteren kırıklar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanmanın kaydedildiğini söyledi. Dr Rico yetkililere, bu yaralanmaların kazara değil kasıtlı olarak yapıldığını ve kızların darp edildiğini söyledi.

Vega ve Calderon şu anda 750.000 dolarlık (24 milyon 423 bin TL) tahvil nedeniyle hapiste. Sanıkların kefalet incelemesi ve suçlamalarla ilgili ön duruşma için mahkemeye çıkması bekleniyor.