Alkollü araç kullandığı için ceza kesildi! "Vücudum kendisi üretiyor, içmedim" diyerek kendisini savundu... Meğerse 'sarhoş hasta sendromu' varmış

Belçika'da ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir hasta farklı yıllarda defalarca rutin yapılan trafik kontrollerinde alkol tüketmemesine rağmen kanında yüksek oranda alkole rastlanmıştı. İçki içmediğini söyleyen sürücünün ehliyetine el konulmuş ve para cezasına çarptırılmıştı. Yapılan kontrollerde sürücünün kanında yaklaşık 8 ila 14 kadeh içkiye denk gelen binde 2,09 promil alkole rastlandı. Sürücü alkol tüketmediğini söylemesi üzerine karar itiraz etti.

GÜNLERCE EHLİYETSİZ KALDI

Trafik cezaları nedeniyle günlerce ehliyetsiz kalan Belçikalı adam hakkında Brugge Mahkemesi’nde dava açıldı. Sürücü alkol içmediği savundu. Bunun üzerine ise ismi açıklanmayan adamın kanında bulunan alkolün nedenleri araştırılmaya başlandı.

Medical News Today'in açıklamasına göre, sürücüye aynı zamanda bağırsak fermantasyon sendromu olarak da adlandırılan 'sarhoş hasta sendromu (auto brewery sendromu)'teşhisi konuldu. Bu sendrom bağırsakta mantarların aşırı çoğalmasının karbonhidratları ve şekerleri alkole dönüştürdüğü nadir bir durumdur . Dünyada yalnızca 20 kişiye bu hastalık teşhisi konuldu