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    4. Alkollü araç kullandığı için ceza kesildi! "Vücudum kendisi üretiyor, içmedim" diyerek kendisini savundu... Meğerse 'sarhoş hasta sendromu' varmış

    Alkollü araç kullandığı için ceza kesildi! "Vücudum kendisi üretiyor, içmedim" diyerek kendisini savundu... Meğerse 'sarhoş hasta sendromu' varmış

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 13:51
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    Belçika'da, trafik kontrolleri sırasında birkaç kez kanında yüksek oranda alkol bulunduğu tespit edilen ve ehliyetine el konan erkek sürücü karar en sonunda itiraf etti. Nadir görülen hastalığı nedeniyle vücudunun alkolü otomatik olarak ürettiğini iddia eden ismi açıklanmayan adam yapılan sağlık kontrollerinden sonra haklı bulundu ve trafik cezaları silindi.

    Belçika'da ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir hasta farklı yıllarda defalarca rutin yapılan trafik kontrollerinde alkol tüketmemesine rağmen kanında yüksek oranda alkole rastlanmıştı. İçki içmediğini söyleyen sürücünün ehliyetine el konulmuş ve para cezasına çarptırılmıştı. Yapılan kontrollerde sürücünün kanında yaklaşık 8 ila 14 kadeh içkiye denk gelen binde 2,09 promil alkole rastlandı. Sürücü alkol tüketmediğini söylemesi üzerine karar itiraz etti.

    GÜNLERCE EHLİYETSİZ KALDI

    Trafik cezaları nedeniyle günlerce ehliyetsiz kalan Belçikalı adam hakkında Brugge Mahkemesi’nde dava açıldı. Sürücü alkol içmediği savundu. Bunun üzerine ise ismi açıklanmayan adamın kanında bulunan alkolün nedenleri araştırılmaya başlandı.

    Medical News Today'in açıklamasına göre, sürücüye aynı zamanda bağırsak fermantasyon sendromu olarak da adlandırılan 'sarhoş hasta sendromu (auto brewery sendromu)'teşhisi konuldu. Bu sendrom bağırsakta mantarların aşırı çoğalmasının karbonhidratları ve şekerleri alkole dönüştürdüğü nadir bir durumdur . Dünyada yalnızca 20 kişiye bu hastalık teşhisi konuldu

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    Anahtar Kelimeler:
    alkol Belçika
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