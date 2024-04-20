Otel odasının penceresinin açık olduğunu fark etmedi! Tüm yatak odası sesleri duyuldu... "Personelden uyarı aldım" diyerek paylaştı

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Dasha Daley, Tayland seyahati sırasında konakladığı otelin villasında yaşadığı ilginç bir deneyimden TikTok hesabında söz eden Daley ilişki seslerinin dışarı duyulması üzerine personel tarafından uyarıldığını dile getirdi.

TikTok'ta yaptığı paylaşıma Daley, "Tayland'da az önce personel tarafından uyarıldım. penceremin hemen dışında her şeyi duyabilen bahçıvanlar olduğunu fark etmedim" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Daley'in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tatilinize gerçekten güzel ve ilginç bir başlangıç" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Geçmişte benzer bir durum yaşamıştım" yorumunu yaptı.