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    4. Otel odasının penceresinin açık olduğunu fark etmedi! Tüm yatak odası sesleri duyuldu... "Personelden uyarı aldım" diyerek paylaştı

    Otel odasının penceresinin açık olduğunu fark etmedi! Tüm yatak odası sesleri duyuldu... "Personelden uyarı aldım" diyerek paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.04.2024 08:26
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    Sosyal medya fenomeni Dasha Daley, Tayland gezisi sırasında yaşadığı ilginç bir durumdan söz edince sosyal medyada bir anda gündem yarattı. Tayland'da kiraladığı otel odasında pencerenin açık olduğunu fark etmeyen kadın yatak odası seslerinin dışarı duyulması üzerine personel tarafından uyarıldığını anlattı. Çok utandığını dile getiren Daley, "Başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Gerçekten çok utandım" dedi.

    Avustralyalı sosyal medya fenomeni Dasha Daley, Tayland seyahati sırasında konakladığı otelin villasında yaşadığı ilginç bir deneyimden TikTok hesabında söz eden Daley ilişki seslerinin dışarı duyulması üzerine personel tarafından uyarıldığını dile getirdi.

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    TikTok'ta yaptığı paylaşıma Daley, "Tayland'da az önce personel tarafından uyarıldım. penceremin hemen dışında her şeyi duyabilen bahçıvanlar olduğunu fark etmedim" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Daley'in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tatilinize gerçekten güzel ve ilginç bir başlangıç" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Geçmişte benzer bir durum yaşamıştım" yorumunu yaptı.

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