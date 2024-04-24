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    4. 700 yıllık evlerinin banyosunu temizlerken öyle bir şey buldular ki... "Gördüğümde bir şeye benzetemedim"

    700 yıllık evlerinin banyosunu temizlerken öyle bir şey buldular ki... "Gördüğümde bir şeye benzetemedim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 11:44
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    Birleşik Krallık'ta bir çift, 700 yıllık evlerinin tuvaleti temizlerken son derece ilginç bir keşfe imza attı. Çift tuvaletlerinde gizlenen taştan yapılma bir canavar figürü buldu. Siber güvenlik çalışanı 41 yaşındaki Rory Vorster, "Gördüğümde bir şeye benzetemedim. Hemen eşime bağırdım. Gerçekten garip bir durumdu" dedi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ta yaşayan 41 yaşındaki Rory Vorster ve eşi 40 yaşındaki Tracy Vorster, 700 yıllık geçmişe sahip olan evlerinin banyosunu temizlerken hiç beklemedikleri bir heykelle karşılaştı. Lincoln'deki Vicars Court'taki 12 odalı eve taşındıktan bir ay sonra banyoda temizlik yapmaya karar veren ikili tahtayla örtülen bir bölüm keşfetti. Tahtayı kaldırdıklarında ise altında eski bir elf gibi görünen taştan heykeli buldular.

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    Evlerinin çok büyük olması ve yakın zamanda taşınmış olmaları nedeniyle her köşeye hakim olmadıklarını dile etiren Rory, "Evimiz çok büyük olduğu için neler olduğunu bilmiyorduk. Karımın isteği üzerine gönülsüz bir şekilde banyoyu temizlemeye gittim. Gizlenen bir heykel buldum. Bunu neden gizlediklerini anlayamadım" diye konuştu.

    Heykelin Lincoln Katedraline ait bir sembolü ifade ettiği ve evin eski bir papazın evi olduğuna inandıklarını dile getiren çift, "Lincoln'deki Antik Evler Araştırması cilt. II ortaçağ kalıntısını grotesk bir maske olarka tanımladı" ifadelerini kullandı.

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    Birleşik Krallık banyo
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