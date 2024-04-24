700 yıllık evlerinin banyosunu temizlerken öyle bir şey buldular ki... "Gördüğümde bir şeye benzetemedim"

Evlerinin çok büyük olması ve yakın zamanda taşınmış olmaları nedeniyle her köşeye hakim olmadıklarını dile etiren Rory, "Evimiz çok büyük olduğu için neler olduğunu bilmiyorduk. Karımın isteği üzerine gönülsüz bir şekilde banyoyu temizlemeye gittim. Gizlenen bir heykel buldum. Bunu neden gizlediklerini anlayamadım" diye konuştu.