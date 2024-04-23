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    4. Elindeki deste deste paralarla sosyal medyada meydan okudu! Gündem yaratan sözler: "Dengim değilsiniz"

    Elindeki deste deste paralarla sosyal medyada meydan okudu! Gündem yaratan sözler: "Dengim değilsiniz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.04.2024 10:41
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    Sosyal medyada altınlar, deste deste paralarla paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı dikkatleri üzerine çekti. Balya balya paraları topladığı bir vidoesunu yayınlayan genç kadın gönderisine, "Tanımadığım insanlar beni kendine rakip görüyormuş. Dengim değilsiniz. Kendinize gelin" notunu ekleyince bir anda viral oldu. Kullanıcının kime meydan okuduğu ise anlaşılamayınca sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi.

    Sosyal medyadan elinde deste deste paralarla paylaşım yapan bir kadının sözleri viral olmayı başardı. Koluna altın bilezik ve boynuna altın kolye takan genç kadın masanın üzerindeki paraları toplarken, "Ben bu piyasaya yeni gelmedim. 4-5 yıldır bu piyasadaydım. Hayır yani yeni türemiş şu ajanslara çok gülüyorum. Siz daha dün yoktunuz. Bugün varsınız. Ne oluyor size? Hayırdır?" sözleriyle sosyal medyada meydan okudu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının meydan okumasını anlamadığını dile getirirken yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sanırım maliyeye meydan okuyor" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Paraların gerçek olma ihtimali bile beni tedirgin ediyor" yorumunda bulundu.

    BENZER PAYLAŞIMLAR YAPTI

    dolar

    Genç kadının sosyal medya hesabından benzer bir şekilde altınlar ve paralarla paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcısının daha önceki paylaşımda altın kolyeleriyle elinde dolarla paylaşım yaptığı anlar yer aldı.

    "HAFTALIK BU KADARCIK PARALAR"

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    Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımında ise genç kadın kucağına aldığı para destelerini paylaşarak, "Evde oturarak oturduğum yerde haftalık bu kadarcık paraları kazanmayı ben istedim. 4 yıldır kazanıyorum. Her hafta her hafta daha da fazla daha da fazla kazanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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    sosyal medya
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