Arnavutluk haber kanalının hareketi sosyal medyada çok konuşuldu! "İzleyici arttırma taktiği" denildi... Bir gören bir daha baktı

Daha fazla insanın haberleri izlemesini sağlamak için uygulanan bir taktik sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu.

Arnavut medya şirketi Zjarr TV'nin haber bülteninde politikadan üçüncü sayfa haberlerine kadar ülkenin gündemde yer alan pek çok konu ele alınıyor. Ancak özellikle haber spikerlerinin kıyafet seçimi oldukça iddialı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kanalda spikerlik yapan Greta, Enki, Flavia, Eliona isimli kadınların haberleri sundukları anlarda çekilen görüntüleri yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o görüntüleri yorum yapmayı ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten işler bir taktik" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en iyi hareket" yorumunu ekledi.