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    4. ABD'de bir Türk çevrimiçi mahkemeye girdi! "ABD'de yargılandım" notuyla paylaşınca sosyal medyanın ilgisini çekti

    ABD'de bir Türk çevrimiçi mahkemeye girdi! "ABD'de yargılandım" notuyla paylaşınca sosyal medyanın ilgisini çekti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 10:56
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk vatandaşı, kişisel arabasını ticari olarak değerlendirildiğini ve 100 dolar ceza (3.254 TL) yazıldığını söyledi. Amerika'da çevrimiçi bir şekilde yargılandığını dila getiren genç adam mahkemeyi sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.

    ABD’de bir Türk vatandaşı bilgisayarı üzerinden çevrimiçi bir şekilde yargılandığı anları paylaşınca sosyal medyanın ilgisini üzerine topladı. Aracının üzerindeki reklama dair yapıştırmaları nedeniyle ticari bir araç olarak algılandığını söyleyen genç adam, "Ben bana ceza yazan insanı mahkemeye verdim.Hakkımı arıyorum. Gördüğünüz üzere arabama ticari denildi ve 100 dolar ceza yedim. Bu araba ticari değil, kişisel bir arabadır" ifadelerini kullandı.

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    Mahkemeye çevrimiçi bir şekilde bağlanan sosyal medya kullanıcısı o anları da paylaşmayı ihmal etmedi. Mahkemenin başladığı anlarda sessizliğe bürünen genç adam, "Bu benim kişisel arabam ama sadece ekstra para için reklam aldım" dedi.

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    Adamın savunmasının ardından ise yargıç, "O halde ticari araç olarak kabul edilemez. Yani senin araban ve biraz para kazanmak için böyle yaptın. Dava kapatılmıştır" dedi. Yargıcın ifadesinin sonrasında genç adam ise durumu "Kazandık" diyerek açıkladı.

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    O anları sosyal medya kullanıcıları adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir şeydi? Ne kadar hızlı bitti" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Böyle dava mı olur?" yorumunu yaptı.

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