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    4. Sahilde yürüyüş yaparken fark etti! '5 yaşındaki bir çocuk kadar büyük' diyerek tanımladı... "Baktıkça çok üzüldük"

    Sahilde yürüyüş yaparken fark etti! '5 yaşındaki bir çocuk kadar büyük' diyerek tanımladı... "Baktıkça çok üzüldük"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.04.2024 11:24
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    37 yaşındaki Fia isimli bir kadın iki çocuğuyla birlikte tatil yaptıkları sahil kasabasında kayaların arasında daha önce rastlamadığı türden bir canlı keşfetti. Fia canlının fotoğraflarını Facebook'tan paylaşarak türü görmek istedi.

    37 yaşındaki Fia isimli İngiliz bir kadın İspanya'nın Lanzarote bölgesinde ailesiyle birlikte tatili yapıyordu. 37 yaşındaki kadın iki çocuğuyla birlikte Puerto del Carmen'deki Matagorda plajında yürürken kayalıkların arasında 1.2 metre uzunluğunda yaklaşık 31 cm genişliğinde bir canlı keşfetti.

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    İngiliz kadın ilgi çeken karşılaşmayı, "Puerto del Carmen'deki Matagorda plajında onu gördük. Burada tatildeyiz ve her sabah sahile yürüyoruz. İki kızım kayalarla oynuyor ve kayaları keşfediyordu ve gelgit çıktığında onunla karşılaştık. Gri ve beyazdı ve koyu gri kum ve kayalarla karışıyordu. Görebildiğimiz hiçbir yara yoktu; oldukça huzurlu görünüyordu" dedi.

    Fia'nın fotoğrafladığı yaratığın geniş, düz bir kafasına yerleştirilmiş keskin dişleri, iğneli vatozları andıran bir vücudu, kanatlarla süslenmiş ve köpekbalığınınkine benzer bir kuyruğu olduğunu dile getirdi. Yaratığın gizemini çözmek istediğini dile getiren Fia görüntüleri Facebook'tan paylaşınca canlının kritik tehlike altındaki türler arasında yer alan melek köpekbalığı olduğunu öğrendi.

    Deniz biyoloğu Inaki Javier Facebook'taki gönderiye, "Resimde gördüğünüz şey bir melek köpekbalığının veya yerel halkın dediği gibi 'melekotu'nun leşidir. Tehdit altındaki bir türdür ve IUCN kırmızı listesinde kritik tehlike altındaki türler olarak sınıflandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

    Bir zamanlar Akdeniz boyunca ve İskandinavya'dan Moritanya'ya kadar doğu Atlantik Okyanusu boyunca uzanan sularda bulunan melek köpekbalığı, ticari balıkçılıktan kötü bir şekilde etkilenmiş ve artık köpek balıklarını, vatozları ve vatozları içeren elasmobranchs familyasında en çok tehdit altındaki ikinci tür haline gelmiştir.

    Facebook'tan gelen yanıtların kendisini üzdüğünü dile getiren Fia, "Vahşi hayatı keşfetmeyi sevdiğimiz için ilk başta onu sahilde bulmak oldukça heyecan verici geldi. Ama baktıkça daha çok üzüldük." diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İspanya köpekbalığı
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