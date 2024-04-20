Sahilde yürüyüş yaparken fark etti! '5 yaşındaki bir çocuk kadar büyük' diyerek tanımladı... "Baktıkça çok üzüldük"

İngiliz kadın ilgi çeken karşılaşmayı, "Puerto del Carmen'deki Matagorda plajında onu gördük. Burada tatildeyiz ve her sabah sahile yürüyoruz. İki kızım kayalarla oynuyor ve kayaları keşfediyordu ve gelgit çıktığında onunla karşılaştık. Gri ve beyazdı ve koyu gri kum ve kayalarla karışıyordu. Görebildiğimiz hiçbir yara yoktu; oldukça huzurlu görünüyordu" dedi.