6000 yılından geldiğini iddia eden 'zaman yolcusu' gündem yarattı! "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı... 'Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım'

Gelecekten geldiğini iddia eden bir zaman kendisini zaman yolcusu olarak tanımlarken 90'larda çok gizli bir zaman atlamalı projenin parçası olduğunu öne sürdü. Kimliğinin gizli kalması gerektiğini iddia eden sözde zaman yolcusunun yüzü bulanık ve sesi kalınlaştırılmış bir şekilde yaptığı paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Dört bin yıl sonrasında dair hayatla ilgi ayrıntıları aktararak teknolojideki ilerlemeleri takip etmek için hazırlanan proje kapsamında geleceğe gönderildiğini iddia eden zaman yolcusu gönderisinde, "Zaman yolculuğu sürecinde resimler ve diğer pek çok şey bozulma eğilimindedir. Birçoğunuzun hikayeme inanmasının son derece zor olacağını biliyorum ve sizi suçlamıyorum ve eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım" dedi.

Zaman yolculuğunun gerçek olduğunu kanıtlamak için isimsiz bir şehrin görüntüsünü paylaşan sözde zaman yolcusu, "Niyetim kimseyi kandırmak değil, sadece insanlığın geleceği ve dünyanın nereye gittiğine dair bir mesaj yaymak istiyorum. Dünyanın nasıl değiştiğini ve ortaya çıkan teknolojileri gördüm, sadece 6000 yılında var olan teknolojileri bilseydiniz aklınızı başınızdan alırdı.Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım" diye konuştu.