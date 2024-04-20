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    4. İşten evine dönen 19 yaşındaki genç kıza sokak ortasında saldırdı! Tecavüzcünün kaçış görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı

    İşten evine dönen 19 yaşındaki genç kıza sokak ortasında saldırdı! Tecavüzcünün kaçış görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.04.2024 10:21
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    İngiltere'nin Leicester bölgesinde yaşanan bir tecavüz olayı ülke gündemine yerleşti. Bulgaristan asıllı 25 yaşındaki Emil Emilov isimli bir adam işten eve yürürken 19 yaşındaki genç kıza saldırdı. Sokak ortasında gerçekleşen saldırının sonrada Emilov'un kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Leicester bölgesinde 19 yaşındaki ismi açıklanmayan genç bir kız işten eve döndüğü sırada 25 yaşındaki Emil Emilov isimli bir adamın sokak ortasında saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Emilov'un olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

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    ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

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    Polis güvenlik kamerası görüntülerini kullanarak Emilov'un şehirdeki hareketlerini adım adım takip etti. Saldırgan Londra'daki Luton Havalimanı'nda tutuklandı.

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    Emilov hakkındaki suçlamaları kabul ederken 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının yanı sıra, ömür boyu Cinsel Suçlular Kaydı'na da yerleştirildi.

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    tecavüz İngiltere taciz
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