İşten evine dönen 19 yaşındaki genç kıza sokak ortasında saldırdı! Tecavüzcünün kaçış görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Leicester bölgesinde 19 yaşındaki ismi açıklanmayan genç bir kız işten eve döndüğü sırada 25 yaşındaki Emil Emilov isimli bir adamın sokak ortasında saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Emilov'un olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
Polis güvenlik kamerası görüntülerini kullanarak Emilov'un şehirdeki hareketlerini adım adım takip etti. Saldırgan Londra'daki Luton Havalimanı'nda tutuklandı.
Emilov hakkındaki suçlamaları kabul ederken 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının yanı sıra, ömür boyu Cinsel Suçlular Kaydı'na da yerleştirildi.