Pastörize inek sütünde kuş gribi virüsü bulundu! 8 eyalette tespit edildi: 'Güvenli mi?' tartışmalarını beraberinde getirdi

Gıda ve İlaç İdaresi Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'deki bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribi virüsünün parçalarının tespit edildiğini söyledi. Kurum, sütün içilmesi güvenli olduğunu savunurken, çalışmaların sonuçlarını hala beklediğini belirtti.

H5N1 kuş gribi salgınının birçok eyaletteki inek sütü sürülerinde ilk kez bulunmasından bir aydan kısa bir süre sonra sekiz eyaletteki sürülerde de kuş gribi bulgularına rastlandı. FDA, salgını araştırmak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve ABD Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İLA HAFTA ARASINDA"

Pastörize süt numuneleri test edilirken virüs parçalarının bulunduğunu söyleyen FDA yaptığı resmi açıklamada, "Mevcut bilgilere göre pastörizasyonun virüsü etkisiz hale getirmesi muhtemel, ancak sürecin viral parçacıkların varlığını ortadan kaldırması beklenmiyor. Bugüne kadar ticari süt tedariğinin güvenli olduğu yönündeki değerlendirmemizi değiştirecek hiçbir şey görmedik. Önümüzdeki birkaç gün ila hafta arasında pastörizasyonun inek sütündeki kuş gribini etkisiz hale getirip getirmediğini öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÖN BULGULARA ŞAŞIRMADIK"

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi direktörü Michael Osterholm ön bulgulara şaşırmadığını söyleyerek, "Sütün çoğunu test etseniz, içinde E. coli, listeria ve başka şeyler de bulursunuz ama hepsi ölmüş olur. Pastörizasyon onları yok etmiyor, sadece öldürüyor. Yani ölü parçacıkların bir kişinin hastalanmasına neden olması pek olası değildir. Kuş giribi açısından bakıldığında bu gece süt içmekte herhangi bir sorun yaşamayacağım. Torunlarım bu gece sütü içebilir" dedi.

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