Sokakta tartıcılık yapan adam coğrafya bilgisiyle ağızları açık bıraktı! Sosyal medya onu konuşuyor:"Vallahi helal olsun"

Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajında bir adam kendisine yöneltilen "Cebelitarık Boğazı nerededir?" sorusunu eksiksiz bir şekilde cevaplayınca soruyu soran kişiyi önce şaşkına çevirdi. Coğrafya bilgisini sınamak istediği adama mikrofonun arkasındaki kişi bu kez "Süveyş kanalı nerededir, Türkiye'nin sınır komşuları hangi ülkelerdir ve Dünya'nın en büyük ülkesi neresidir?" sorularını yöneltti.

Hepsine eksiksiz ve doğru bir şekilde anında cevap veren adam coğrafya bilgisinin ise ilkokuldan beri incelediği haritalar olduğunu belirterek, "Ben haritada Dünya'nın her yerini biliyorum. İlkokuldan beri harita inceliyorum. Ben adam tartıyorum" ifadelerini kullandı.

Adamın sokak tartıcısı olduğunu öğrenen muhabir ise, "Bu bilgi birikimiyle tartıcılık yapıyorsun demek. Vallahi sana helal olsun" tepkisini verdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal kullanıcısı gönderiye, "Biz de insan tarttığımızı sanmaya devam edelim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iyi" yorumunu yaptı.