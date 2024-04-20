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    4. Nişanda toplanan takılarla burun estetiği yaptırdılar! "Çocuklarına da sünnetinden topladıkları parayla yaptırırlar artık"

    Nişanda toplanan takılarla burun estetiği yaptırdılar! "Çocuklarına da sünnetinden topladıkları parayla yaptırırlar artık"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.04.2024 09:39
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    Sosyal medyadabir çift yaptıkları paylaşımla kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek gündem olmayı başardı. Nişanda topladıkları para ve altınlar burun estetiği yaptırdıklarını dile getiren çift, nişanda çekilen bir fotoğrafları ve ameliyattan sonraki hallerini gösteren bir fotoğraflarını paylaşınca gündem oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde nişanda topladıkları takılarla burun estetiği yaptırdığını dile getiren bir çift kısa sürede gündem oldu.

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    Nişanda çekilen fotoğrafını "Aşkım nişan parasıyla burunlarımızı yaptıralım" notunu ekleyerek paylaştı. Ardından ise ikilinin estetik ameliyat sürecinden görüntüler ve burunlarının ameliyattan sonraki hali yer aldı.

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    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çocuklarına da sünnetinden topladıkları parayla yaptırırlar artık" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nişanda ne kadar toplandığını merak edenler" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Nişan kârlı geçmiş" ifadesini kullandı.

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