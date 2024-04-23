23 Nisan'da öğrencilere özel kıyafet dikilmesini zorunlu tutulduğunu söyleyen anne sosyal medyadan isyan etti! "Çocuk boynu bükük kenarda bekliyor"

Sosyal medyadan 23 Nisan gösterileri için okulların öğrencilerden özel kıyafet istediğini dile getiren bir annenin duruma tepki gösterdiği anlar çok konuşuldu.

Okulların 23 Nisan kıyafeti derdine düştüğünü ifade eden anne, "Atatürk 23 Nisan'ı sadece parası olan ailelerin çocuklarına mı hediye etti? Ben merak ediyorum. İnsanlar düşmüş tencerelerini nasıl kaynatacaklarının derdine, çocuğunun beslenmesine ne koyacağının derdine. Bunlar da düşmüş 23 Nisan kıyafet derdine. 'Yok şurayla anlaşma yaptık oradan alacaksınız, yok şu terziyle anlaşma yaptık şurya diktireceksiniz' Parası olmayan ne yapsın? Parası olan aileler alıyorlar çocuklarına kıyafeti çıkıyorlar gösteri yapıyorlar. Parası olmayanlar da böyle boynunu büküp izliyor. Yazık günah değil mi? Verin çocukların eline Türk bayrağı bir tane okul kıyafetleriyle çıksınlar. Gönüllerince eğlensinler. Bunları çocuklara yansıtmayın bari" ifadelerini kullandı.

Annenin isyanı sosyal medya kullanıcılarından karşılık buldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü anneye hak verdiğini söyleyerek yorum bölümüne adeta akın etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Abla çok doğru konuşmuşsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğru, herkesin alım gücü aynı değil." yorumunu yaptı.