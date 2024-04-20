Sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında deprem olacağını hissettiğini söyledi! Dakikalar sonra deprem oldu...."Deprem olmadan hissetmem peki?"

TikTok'ta 'dollunayy35' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın canlı yayın açtığı sırada deprem olacağını hissettiğini söyledi. Genellikle hislerinin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden genç kadın, "İçimden bir his deprem geldi. Yani durduk yere bir deprem şeyi geldi. Hayrolsun inşallah. Genellikle içimden bir şey geçtiği zaman gerçekleşiyor ama. Ne alaka anlamadım deprem olayı. Tövbe tövbe çözemedim şu anda." ifadelerini kullandı.

Hislerini söyledikten sonra canlı yayına devam eden kadın kısa bir süre sonra deprem olduğunu söyleyerek korkuyla yerinden kalktı. Annesine seslenen genç kadın paylaşımına, "Deprem olmadan dakikalar önce deprem olacağını hissetmem peki" notunu ekleyerek 'Tokat depremi' etiketini koydu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sismik uyarı cihazı gibisin. Hemen tüm Türkiye'de bunu uygulayalım" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hislerin tutuyormuş" yorumunda bulundu.