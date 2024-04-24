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    4. Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle TikTok'u salladı! 23 Nisan paylaşımına yorum yağdı... "Gerçek gibi"

    Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle TikTok'u salladı! 23 Nisan paylaşımına yorum yağdı... "Gerçek gibi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 07:45
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    Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı 23 Nisan paylaşımıyla TikTok'ta bir kez daha gündem yaratmayı başardı. Evinin balkonuna Türk bayrağı astığı anlarda çekilen bir videosunu paylaşan kullanıcının gönderisi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle ilgi gören Serdar Görel isimli sosyal medya kullanıcısı 23 Nisan paylaşımıyla yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Evinin balkonuna Türk bayrağı astığı anlarda çekilen bir videosunu paylaşan Görel'in Atatürk'e olan benzerliği yorumlarda şaşkınlığa neden oldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ya gerçek gibi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunu ekledi.

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    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yeminle tüylerim ürperdi çok benziyor" ifadesini kullandı.

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