8 kişilik aile restoranda menünün en pahalı yemeklerini yedikten sonra hesabı ödemeden kaçtı! Sosyal medyadan böyle ifşalandılar: "En eski taktik"

MYNET-DIŞ HABERLER Facebook'ta paylaşılan bir güvenlik kamerası görüntüsünde 8 kişilik bir ailenin yemek yediği anlar yer aldı. Dört yetişkin ve dört çocuktan (mama sandalyesindeki bir bebek de dahil) oluşan aile menüdeki en pahalı yemekleri söyledi ve 329 sterlinlik (13.240 TL) değerindeki hesabı ödemeden uzaklaştı.

Restoran sahibi ailenin dışarı çıkmasından sonra bir adam ve kadının restoranda kaldığını ve kadının kredi kartıyla ödeme yapmaya çalıştığını söyledi. Restoran sahibi yaptığı paylaşımında, "Kadın, iki kez reddedilen kartıyla ödeme yapmaya çalıştı. Daha sonrasında 'diğer kartını' almak için dışarı çıkarken oğlunun içeride bekleyeceğini söyledi. O srada oğlu da kendisine gelen acil bir telefonla konuşmak için dışarı çıktı ve ikisi de geri dönmedi. Rezervasyon için kullandığınız numara sahte olduğu için onlarla iletişime geçemedik ve durumu polise bildirdik" ifadelerini kullandı.

Facebook gönderisi X (eski adıyla Twitter) dahil olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında da geniş çapta paylaşıldı ve milyonlarca görüntüleme ve binlerce yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En eski taktik. Bunu nasıl yediniz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onları utandırdığınız için aferin" yorumunu yaptı.







