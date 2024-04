Ses kısıklığı ve yutma sorunu nedeniyle hastanelik oldu! Doktorları bile şaşırttı: Boğazında bozuk para sıkıştı

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir rapora göre, adı açıklanmayan 14 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 25 cent değerinde bir bozuk yuttuktan 6 saat sonra ses kısıklığı ve yutma sorunu nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldı.

Göğüs röntgeninde madeni paranın subglottis (ses telleri ile trakea arasındaki alan) içinde dikey olarak yer aldığı görüldü. Doktorlar, solunum yollarının esnek forsepsle incelenmesini içeren bir operasyon olan bronkoskopiyi gerçekleştirmek için çocuğu genel anestezi uyguladı. Bu onların parayı hava kanalına minimum zarar vererek çıkarmalarına olanak sağladı.

People, parasını geri aldıktan sonra hastanın semptomlarının azaldığını ve evine taburcu edildiğini bildirdi.