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    4. Ses kısıklığı ve yutma sorunu nedeniyle hastanelik oldu! Doktorları bile şaşırttı: Boğazında bozuk para sıkıştı

    Ses kısıklığı ve yutma sorunu nedeniyle hastanelik oldu! Doktorları bile şaşırttı: Boğazında bozuk para sıkıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.04.2024 14:10
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ismi açıklanmayan bir hasta ses kısıklığı ve yutma sorunu nedeniyle hastanelik oldu. Doktorlar yapılan testlerde hastanın boğazında bir bozuk paranın sıkıştığını fark etti. Nefes borusu ve ses telleri arasında sıkışan bozuk parayı almak için cerrahi operasyon yapıldı.

    The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir rapora göre, adı açıklanmayan 14 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 25 cent değerinde bir bozuk yuttuktan 6 saat sonra ses kısıklığı ve yutma sorunu nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldı.

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    Göğüs röntgeninde madeni paranın subglottis (ses telleri ile trakea arasındaki alan) içinde dikey olarak yer aldığı görüldü. Doktorlar, solunum yollarının esnek forsepsle incelenmesini içeren bir operasyon olan bronkoskopiyi gerçekleştirmek için çocuğu genel anestezi uyguladı. Bu onların parayı hava kanalına minimum zarar vererek çıkarmalarına olanak sağladı.

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    People, parasını geri aldıktan sonra hastanın semptomlarının azaldığını ve evine taburcu edildiğini bildirdi.

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