İş başvurularının hepsinde reddedildi! Nedenine bakınca şaşırdı: "Özgeçişime yanlışlıkla koyduğum şey beni dehşete düşürdü"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Orange bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Claire Schmitt isimli bir kadın iş başvurusu için gönderdiği özgeçmişindeki inanılmaz hatayı paylaşınca gündem oldu.

Kennedy News'e yaptığı açıklamasından başvuru yaptığı tüm işyerlerinden reddedildikten sonra özgeçmişini incelemeye karar verdiğini söyleyen Schmitt, "Gördüklerim karşısında şoke oldum" diye konuştu.

Özgeçmişini hazırladığı sırada Twitter'de bir sekmenin açık olduğunu ve Miley Cyrus'un komik birresmini bulup kaydettiğini hatırladığını ifade eden Schmitt, "Özgeçmişimin üzerinde milyonuncu kez düzenleme yapmayı ve onu gerçekten mükemmel hale getirmeyi yeni bitirmiştim. Cyrus'un resmini farkında olmadan öz geçmiş için kullandığım sekmeye koymuşum. Daha sonra bir daha bakmadan PDF olarak onu indirdim ve şirketlere göndermeye başladım" dedi.

TikTok'ta 1.2 milyondan fazla izlenen gönderisinin ardından Schmitt kendisini daha iyi hissettiğini söyleyerek "Yaptığım hatadan dolayı çok tedirgindim. Gelen yorumlar gerçekten beni çok rahatlattı" ifadelerini kullandı.







