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Futbol: Süper Lig

12.09.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Georges-Kevin N'Koudou, Wout Weghorst

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Traore, Keny, Chouiar

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

18. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza yayı üzerine gelen topa Gedson gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak olası golü önledi.

Futbol: Süper Lig

- Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş futbol medipol başakşehir

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