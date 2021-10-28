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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

28.10.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu: 5 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3 - İzmir temsilcisi, kupada 4. tura yükseldi

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Ersin Erbay, Muratcan Ilgaz

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin (Dk. 83 Ahmet İlhan Özek), Rahmi Salih Kaya, Özgür Deryol, Yusuf Can Esendemir, Kenan Fakılı (Dk. 70 Metehan Yılmaz), Sami Satılmış (Dk. 99 Rıdvan Koçak), Muzaffer Kocaer (Dk. 70 Enis Destan), Şeref Özcan (Dk. 55 Feyttullah Gürlük), Burak İnce, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 83 Hüsamettin Yener)

Büyükçekmece Tepecikspor: Taylan Arman, İnanç Ülken, Doğukan Bad (Dk. 55 Ahmet Demir), Koray Koçaslan, Alperen Mehmet Çaylak, Berkay Ceylan, Berkant Taşkıran (Dk. 46 Muharrem Dakes), Ahmet Can Özer (Dk. 101 Orhan Evci), Yasir Akan (Dk. 46 Feridun Kıroğlu - Dk. 66 Erçağ Evirgen), İsmail Baran Karakoç, Yasin Kargı (Dk. 84 Oktay Eramil)

Goller: Dk. 18 Burak İnce, Dk. 41 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Hüsamettin Yener, Dk. 104 Enis Destan, Dk. 118 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 58 Berkay Ceylan, Dk. 64 Yasin Kargı, Dk. 67 Erçağ Evirgen (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Furkan Metin, Dk. 82 Enis Destan, Dk. 107 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 74 Koray Koçaslan (Büyükçekmece Tepecikspor)

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 3-3 tamamlanan karşılaşmada uzatma bölümü sonunda TFF 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'u 5-3 yenen Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu, kupada adını 4. tura yazdırdı.

Uzatmanın son bölümünde sakatlanan Burak İnce, oyuna devam edemediği için Altınordu müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Altınordu: 5 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3 - İzmir temsilcisi, kupada 4. tura yükseldi

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor
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Ziraat Türkiye Kupası

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