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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 - Denizli ekibi 4. tura yükseldi

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahid Adem Çelebi, Mehmet Özer

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk. Mustafa Çeçenoğlu), Asım Hamzaçebi (Dk. 70 Muhammet Özkal), Okan Derici (Dk. 46 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 90 Samet Emre Gündüz), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdari, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Muhammed Gönülaçar, Oğuzhan Sarı (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu)

Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Samet Önger, Ertuğrul Yıldırım, Celal Baver Ayaz (Dk. 60 Hami Baytar), Doğukan Eriş, Recep Pekgöz (Dk. 46 Veysel Karani Ünal), Sergen Ekinci (Dk. 72 Burak Özbakır), Hasan Küçük, Yunus Emre Aydemir (Dk. 72 Kemal Akbaba), Gökhan Hüner (Dk. 60 Tugay Yıldırım), Yahya Kemal Berber

Goller: Dk. 1 Gökhan Hüner (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 61 Berkant Gündem, Dk. 89 Erdal Akdari (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Recep Pekgöz, Dk. 60 Yahya Kemal Berber (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 75 Berkant Gündem (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, TFF 3. Lig İkinci Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.​​​​​​​​​​​​​​

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Altaş Denizlispor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 - Denizli ekibi 4. tura yükseldi

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

Altaş Denizlispor- Ayvalıkgücü Belediyespor

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Ziraat Türkiye Kupası futbol mac

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