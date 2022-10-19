Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Batuhan Gültek, Barış Çiçeksoyu, Orhan Timurtaş
Boluspor: Selmani, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 67 Ensar Bilir), Arda Köksal (Dk. 86 Tugay Kacar), Zahit Çınar, Batuhan İşçiler, Ozan Papaker, Ercan Yazıcı, Burak Asan, Melih Okutan (Dk. 46 Erdem Can Polat), Posmac
Fethiyespor: Murat Demir, Doğan Can Kılıç, Şahan Akyüz, Mustafa Apardı, Aykut Uluç (Dk. 62 Hanifi Özkök), İlyas Yılmazer, Burak Özduman (Dk. 86 Berk Günden), Halil Köçer, Berkin Taşkın (Dk. 46 Burak Başkaya) Onur Taha Takır, Cihan Kazan (Dk. 80 Oğuzhan Bayram)
Gol: Dk. 58 Ozan Papaker (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 74 Eray Ataseven (Boluspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'u 1 -0 yenerek, 4. tura yükseldi.
- Boluspor: 1 - Fethiyespor: 0 - Bolu ekibi 4. tura yükseldi
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