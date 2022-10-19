YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

19.10.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0 - Sarı-kırmızılı ekip kupada 4. tura yükseldi

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Ferhat Çalar

Göztepe: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Arslanagic (Dk. 91 Lukas Erhan Eberhard Gottwalt), Atınç Nukan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 63 Tarık Çamdal), İzzet Furkan Malak (Dk. 46 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Emirhan Delibaş (Dk. 46 Tijanic), Yasin Öztekin, Hasic (Dk. 46 Mamah), Hüsamettin Yener (Dk. 72 Kvasina)

Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Mücahit Çakır (Dk. 91 Eyyüp Rızvanoğlu), Selim Şahin, Burak Büyükkaya, Emre Yıldırım, Emre Fırtına, Fatih Dalgıç (Dk. 82 Kubilay Akyüz), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk. 59 Emirhan Korkmaz), Kemal Sabri Bayraktar (Dk. 75 Fevzi Özkan), Mustafa Berk Özköroğlu (Dk. 59 Halil Yılmaz), İbrahim Halil Talay (Dk. 59 Muhammed Burak Taşdemir)

Goller: Dk. 102 Yasin Öztekin (Penaltıdan), Dk. 110 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Arslanagic (Göztepe), Dk. 100 Burak Büyükkaya, Dk. 101 Emre Fırtına (Karbel Karaköprü Belediyespor)

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan ve normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Spor Toto 1. Lig temsilcisi Göztepe, adını 4. tura yazdırdı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

- Göztepe: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0 - Sarı-kırmızılı ekip kupada 4. tura yükseldi

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Göztepe - Karbel Karaköprü Belediyespor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Göztepe futbol

İzmir Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:02
İkindi
16:06
Akşam
18:36
Yatsı
19:52
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.