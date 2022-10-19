Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Ferhat Çalar
Göztepe: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Arslanagic (Dk. 91 Lukas Erhan Eberhard Gottwalt), Atınç Nukan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 63 Tarık Çamdal), İzzet Furkan Malak (Dk. 46 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Emirhan Delibaş (Dk. 46 Tijanic), Yasin Öztekin, Hasic (Dk. 46 Mamah), Hüsamettin Yener (Dk. 72 Kvasina)
Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Mücahit Çakır (Dk. 91 Eyyüp Rızvanoğlu), Selim Şahin, Burak Büyükkaya, Emre Yıldırım, Emre Fırtına, Fatih Dalgıç (Dk. 82 Kubilay Akyüz), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk. 59 Emirhan Korkmaz), Kemal Sabri Bayraktar (Dk. 75 Fevzi Özkan), Mustafa Berk Özköroğlu (Dk. 59 Halil Yılmaz), İbrahim Halil Talay (Dk. 59 Muhammed Burak Taşdemir)
Goller: Dk. 102 Yasin Öztekin (Penaltıdan), Dk. 110 Tijanic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Arslanagic (Göztepe), Dk. 100 Burak Büyükkaya, Dk. 101 Emre Fırtına (Karbel Karaköprü Belediyespor)
İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan ve normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Spor Toto 1. Lig temsilcisi Göztepe, adını 4. tura yazdırdı.
- Göztepe: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0 - Sarı-kırmızılı ekip kupada 4. tura yükseldi
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